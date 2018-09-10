习近平将赴俄出席第四届东方经济论坛 开启地区互信合作新进程

应俄罗斯联邦总统普京邀请，中国国家主席习近平将于9月11日至12日赴俄罗斯符拉迪沃斯托克出席第四届东方经济论坛。分析人士预计，此访将为中俄全面战略协作伙伴关系发展注入新动力，为地区和平稳定、互信合作开启新进程。

据中新网报道，习近平此次与会，将是中国国家元首首次出席东方经济论坛，也是下半年中俄最重要的双边高层交往。

中国官方介绍，在俄期间，习近平主席将出席一系列双、多边活动，其中最重要的是同普京总统举行年内第三次会晤、出席签字仪式、共同会见记者并出席普京总统宴请。两国元首还将共同出席一系列丰富多彩的人文、经贸、地方等配套活动。

这将是习近平自2013年担任中国国家主席以来第七次踏上俄罗斯土地，在符拉迪沃斯托克，两国元首将实现今年年内的第三次会晤。习近平曾在接受俄罗斯媒体采访时表示：“我同普京总统建立了密切的工作关系和良好的个人友谊，保持年均5次会晤的频率，共同引领和规划两国关系发展。”

2013年3月，习近平当选中国国家主席后首次出访的目的地便是俄罗斯，克里姆林宫隆重欢迎中国贵宾，普京全程陪同，历时8小时。俄罗斯国防部及联邦武装力量作战指挥中心第一次为外国元首打开大门。2018年，普京开启新一届总统任期，同样选择中国作为首个国事访问国家。

“两国互相支持对方的重大倡议和发展战略、两国元首相互出席对方举办的重大活动，均是两国关系高水平的重要体现，也彰显了两国领导人之间深厚的个人友谊和良好的工作关系。而成熟稳定的中俄关系不仅是两国和两国人民的宝贵财富，也是世界和平稳定的重要支撑。”外交学院俄罗斯问题专家高飞说。

中俄两国舆论普遍认为，在两国元首的战略引领和亲身推动下，中俄全面战略协作伙伴关系处于历史最好时期，树立了大国、邻国交往的典范。

在中国驻俄罗斯大使李辉看来，今年以来，中俄全面战略协作伙伴关系呈现更加积极的发展势头。前4个月中俄贸易增速在中国主要贸易伙伴中位列第一，全年双边贸易额有望超过1000亿美元；中国与欧亚经济联盟签署经贸合作协定，“一带一路”建设同欧亚经济联盟对接合作取得重要成果；“中俄地方合作交流年”进一步激发两国地方之间的合作热情，地方合作基本实现领域和地域全覆盖。

东方经济论坛是俄罗斯推进远东合作的重要举措，加强中俄远东开发合作也是中俄元首达成的重要共识。目前，中国已成为俄远东地区第一大贸易伙伴和第一大外资来源国。

在华东师范大学国际问题研究所所长陆刚看来，习近平主席此次与会，将进一步推进中俄全方位合作，尤其是中俄地方合作更具有地理毗邻优势、涉及范围广以及运作方式灵活等特点，是两国务实合作的一种重要补充。中俄远东开发合作目前取得显著成果，成为两国地方合作的一张“名片”。

东方经济论坛由普京总统2015年倡议举办，逐渐成为亚太地区深化经济合作、探讨国际和地区问题的新平台。本届论坛以“远东：更多机遇”为主题，吸引60多个国家的数千名代表参加。

中方每年均派出大规模代表团出席东方经济论坛，此次习近平主席出席论坛，将是中国国家元首首次出席。

习近平主席将在论坛全会上致辞，视情出席论坛其他活动，并同出席论坛的有关国家领导人友好交流。

“习近平主席来俄出席论坛是向世界表明，只有秉持互利共赢原则，完善区域经济合作安排，推进贸易和投资便利化，共同构建人类命运共同体，才是推动区域经济发展的正确选择。”李辉撰文指出。

“习近平主席此行传递出明确信号，即中俄将进一步开展全方位友好合作，以中俄关系的高水平和确定性，以加快东北亚地区经济整合进程，来应对全球存在的不确定性因素。”陆刚说。

今年是中国改革开放40周年，也是“一带一路”倡议提出5周年。高飞认为，习近平主席出席本次论坛，将进一步推进“一带一路”建设与欧亚经济联盟建设对接，也将为本地区经济一体化合作开拓新空间。

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