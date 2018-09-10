马云接班人张勇在阿里已11年，绰号“逍遥子”

9月10日教师节当天，阿里巴巴集团创始人马云发出题为“教师节快乐”的公开信宣布：一年后的阿里巴巴20周年之际，即2019年9月10日，他将不再担任集团董事局主席，届时由现任集团CEO张勇接任。

马云在公开信中高度评价张勇：在担任CEO的3年多中，张勇以卓越的商业才华、坚定沉着的领导力、超级计算机一般的逻辑和思考能力，带领阿里取得了长远发展，连续13个季度实现阿里巴巴业绩健康持续增长，已经证明自己是中国最出色的CEO；更因为他的战略格局和组织文化传承上的担当，阿里巴巴的接力火炬交给他和他领导的团队，是马云与阿里巴巴合伙人群体现在最正确的决定。

据《第1财经》报道，逍遥子（张勇）来到阿里已经11年。

天猫是张勇首次创业的成果。2009年3月，张勇接手了处于困境中的淘宝商城，以内部创业的姿态主导了天猫的崛起，在阿里巴巴原有的商业模式上创造了赋能全球品牌的新模式。

三年前他接任CEO时，阿里股价起起落落。

逍遥子曾对第一财经记者说，股价的涨跌，不会让他在内部产生什么压力。“我们不按照股价来运营我们的业务。”他说，“能够让别人理解你和看懂你，第一是要把自己做对，第二是要拿到结果。”

按照阿里巴巴内部流传的说法，张勇是“在高速路上换引擎的人，而且把拖拉机换成了波音747”。他所带领的阿里巴巴早已超越了电子商务公司，彻底蜕变为以大数据为驱动，以电商、金融、物流、云计算、文娱为场景的数字经济体，服务于数以亿计的消费者和数千万的中小企业，深刻影响和塑造着未来商业。

2015年5月7日，马云发表题为《这是年轻人的时代》公开信，宣布阿里巴巴集团将全面把领导权移交给70后。

5个月后，阿里巴巴发布上市后的第一份年报，提出要做苹果树，打造第四种“商业基础设施”，并开始大刀阔斧地布局。如今两年过去了，阿里最大的改变就是，没有人再仅仅将其看作电商公司，短短两年时间，阿里完成了一次蜕变。

逍遥子对第一财经记者表示：“这两年我们大踏步发展，已经从一个大家所熟悉的电商公司，彻底蜕变为一个以大数据为驱动，以电商、金融、物流、云计算、文娱为场景，产生数据并且用数据来反哺行业的一家数据公司。”

马云对外界这样描述：“我们在创造一个历史上从来没有诞生过的，跨边界、跨时空、跨国界的经济体。”

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