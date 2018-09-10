中国8月原油进口增加6.5% 因地方炼油企业重返市场

中国海关周六数据显示，中国8月原油进口较前月增加6.5%，至5月来最高水准，因小型地方炼油企业需求反弹。

据路透社今天（10日）报道，该数据显示，8月进口原油3,838万吨，或每日904万桶。

8月日进口量高于上年同期的800万桶，也高于7月的848万桶，仅略低于汤森路透所预估的912万桶。

海关数据显示，今年1-8月原油进口量为2.99亿吨，增长了6.5%。

独立炼厂今年稍早时因受到柴油需求下滑、原油价格上涨及新税规等一系列因素影响，缩减了原油采购、关闭或者暂停运作。

但近期成品油价格上涨和利润率上升导致原油加工量增加，很多炼油企业结束夏季维护期，为冬季需求增加做准备。

汤森路透Supply Chain and Commodities Research的数据显示，8月地方炼油企业的原油购买量增至600万吨，或140万桶/日，较7月份增加40%，预计9月份原油到货量将突破700万吨。

数据显示，8月天然气进口量为777万吨，较7月的738万吨增加5.4%。今年迄今为止，天然气进口量为5,718万吨，增加34.8%。

此前，国有石油企业承诺今年预先采取行动，为冬季取暖季可能出现供应不足做准备。

中国石化(600028.SS)宣布将增加液化天然气(LNG)现货船货采购量，中国海洋石油(0883.HK)本周称，其大型LNG进口接收站将对第三方开放。

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