高盛：中国科技巨头二季度风投总额首次超过北美对手

尽管中国经济出现放缓迹象，但中国科技巨头在初创企业融资方面的表现首次超过北美竞争对手。

据腾旭科技网引述高盛(Goldman Sachs)发布的数据显示，在今年第二季度，中国公司的风险投资为309亿美元，高于北美的272亿美元。得注意的是，阿里巴巴旗下蚂蚁金服(ANT Financial)C轮融资筹集了140亿美元资金，这是VC融资史上规模最大的一笔交易。蚂蚁金服运营着中国最大的在线支付平台。

希斯·特里（Heath Terry）领导的分析师团队在最近发给客户的报告中称：“虽然企业风险资本已经成为全球经济增长的主要推动力，但没有任何地方的表现比亚洲更突出，阿里巴巴、百度、京东以及腾讯紧随软银之后，正各自打造巨大的风险投资生态系统。”

报告中还称：“在中国，几乎每家大型私营企业都至少拥有上述五家企业中的一家作为投资者，而这些生态系统在引导新技术和商业模式发展方面的影响力是前所未有的。”

中国大型企业的投资跨越了从金融科技到物流的各个领域，常常被用来扩大它们的行业足迹。他们这样做的一种方式是资助同行业的竞争对手。

特里表示:“举例来说，Ofo和Mobike(被美团点评收购)这两家中国顶级单车共享品牌过去都曾获得腾讯的资助。与之类似，曾由BATJ支持的在线食品配送公司百度外卖与饿了么的合并也是如此。阿里巴巴、京东和腾讯都曾是饿了么的投资者，但它最终被阿里巴巴完全收购。”

特里补充说，除了中国的科技巨头之外，风险投资还包括来自政府的公共基金，这些基金试图在企业申请首次公开募股(IPO)前利用它们的成功获利。特里称，随着私人市场估值持续飙升，越来越多的公司希望比以前更早上市。

特里认为，中国在全球风险投资领域之所以能保持强势增长势头，部分原因是政府努力减少对制造业的依赖，并促进消费驱动型经济以应对增长放缓。

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