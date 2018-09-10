红磡站独立调查委员会公布调查时间表　中秋节初步聆讯

早前香港政府公布由终审法院前非常任法官夏正民任主席，就港铁沙中线红磡站钢筋涉“剪短”的工程问题，成立的独立调查委员会定出调查时间表。初步聆讯将于9月24日即中秋节，在前荃湾裁判法院大楼举行，并于10月下旬开始举行实质聆讯。聆讯将开放予公众人士。

据香港01网站报道，调查委员会今日（10日）于报章刊登通告，指初步聆讯将于本月24日上午10时举行，地点于前荃湾裁判法院大楼1楼聆讯室，届时将处理调查的程序及时间表等。而10月下旬将开始举行实质聆讯，暂定于非公众假期的周一至周五，上午10时至下午1时及下午2时30分至5时举行。届时将视乎进度，或会于周六早上加开聆讯。

聆讯将开放予公众人士，聆讯转播室及大堂直播聆讯视像和声音。

香港行政长官林郑月娥与行政会议早前委任夏正民法官出任调查委员会主席，及伦敦大学学院建筑和基础建设政策教授Peter George Hansford担任委员，将就将就沙中线红磡站扩建部分的连续墙、月台层板建造工程中的扎铁工程，及引起公众疑虑的其他工程展开调查，并作出改善措施的建议。调查委员会将于委任日期起计六个月内或行政会议准予的时间内，向行政长官提交报告，交代红磡站工程问题之事宜。另外，政府亦委任已退休、曾任运输及房屋局副秘书长陈子敬为委员会秘书，负责行政支援工作。

分判商中科兴业董事总经理潘焯鸿表示，最近他收到调查委员会发出的正式文件，邀请他出席9月24日的初步聆讯。他预料当日会提及往后聆讯时间表及涉事各方交换文件等。

早报订户新闻，更多精彩等着您！