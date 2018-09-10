香港政务司司长：香港劳动人口50年后将减一成

香港正面对人口急速老龄化及劳动力下降的双重挑战，香港政务司司长张建宗9日表示，香港整体劳动人口参与率未来约50年间将减少近一成，有需要提升劳动人口的生产力，释放潜在劳动力，并开拓新的人力补充来源。此外，劳工及福利局局长罗致光也透露，最快明年放宽输入养老院外籍劳工。

据《香港商报》报道，张建宗表示，香港的生育率持续处于低水平，劳动人口开始下降，劳动力不足会拖慢经济增长，而在人口老龄化影响下，医疗和老人福利服务开支上升。经济增长放缓加上开支增加，对香港公共财政的可持续性造成影响，强调社会不能忽视人口结构改变带来的重大挑战。

张建宗表示，特区政府重视吸引人才推动创新科技发展，已推出科技人才入境计划，及资助合资格创科企业聘请博士后户员从事研发工作，“博士专才库计划”推出2周多已收到约80个申请，形容反应踊跃。此外，张建宗在9日出席活动后表示，现在很多行业的人手不足，输入外籍劳工政策须从宏观角度检视，特区政府正研究是否在养老业界放宽输入外籍劳工。

罗致光也指出，特区政府今年底会调查养老业人手空缺情况。他称，特区政府去年开始增拨资源，津助养老院招聘人手，部分职位例如个人照顾员，薪酬已增加2000元(港币，下同)，中位数达到19000元，最快明年开展放宽输入外籍劳工的措施。

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