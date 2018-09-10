2018 COCO 竞赛中国团队包揽所有冠军，旷视四项第一！

计算机视觉界的顶级竞赛之一MS COCO 2018年结果最新出炉，在实例分割、全景分割、人体关键点检测、DensePose以及今年最新的街景检测和分割任务中，全部6项冠军均由中国团队包揽。其中，旷视获得了4项冠军（含1项并列第一），来自北邮和滴滴的团队分别获得1项冠军。微软亚洲研究院获得1项亚军，北京大学和360组成的团队也获得了1项亚军。

据搜狐科技报道，MS COCO 的全称是常见物体图像识别（Microsoft Common Objects in Context），起源于是微软于2014年出资标注的Microsoft COCO数据集，同名竞赛与此前著名的 ImageNet 竞赛一样，被视为是计算机视觉领域最受关注和最权威的比赛之一。

而在ImageNet竞赛停办后，COCO竞赛就成为是当前物体识别、检测等领域的一个最权威、最重要的标杆，也是目前该领域在国际上唯一能汇集Google、微软、Facebook 以及国内外众多顶尖院校和优秀创新企业共同参与的大赛。

根据2018年最新COCO竞赛的结果，在物体检测、场景分割、人体关键点检测、DensePose以及2018年最新提出的Mapillary街景检测（Mapillary Detction）和街景全景分割（Mapillary Panoptic）6项任务中，中国的团队包揽了所有的冠军。

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