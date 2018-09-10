中国驻圣保罗总领馆举行华文教育座谈会 表彰优秀华文教师

当地时间9月9日下午，中国驻圣保罗总领馆举行华文教育座谈会，当地20多位华文学校的校长及教师与会，就圣保罗侨界华文教育问题进行了深入探讨与交流，并共同欢庆中国第34个教师节。当天，圣保罗六名优秀华文教师受到表彰。

据中新社报道，中国驻圣保罗总领事陈佩洁向圣保罗华文学校的校长及教师致以节日祝贺。她表示，华文教育功在当代，利在千秋。博大精深的中华文化是海内外中华儿女共同的魂，广大华文教师在海外教授中文，不单是在传承中华文化，更重要的是为海外华裔青少年塑造灵魂。希望圣保罗华校加强师资培训，提高办学质量，凝聚侨力，共同推动圣保罗华文教育迈上新台阶。

巴西华侨天主堂中文学校校长肖思佳介绍说，目前该学校已在圣保罗建立6个分校，共有学生720人，教师125人。其中学习中文的学生有500人左右，汉语教师27人。未来学校将推动华文教育进入巴西主流教育，大力培养德才兼备的优秀中葡双语师资，推动华文教育快速发展。

巴西德馨双语学校校长魏万古说：“传承中华文化，塑造德馨人才”是德馨学校的办学宗旨。目前，德馨学校有3个教学点，共有580多名学生，教职工61名。未来德馨学校将努力搭建平台，让华文教育纳入巴西教育体系，在巴西积极推广中华文化。

巴西天天学园校长汪振宇表示，华文教育质量的好坏，关键在于师资，期望一些优秀教师来巴西任教，以提高师资质量和教学水平，努力办好圣保罗的华文教育。

巴西幼华学园、育才学校、启智中文学校、慈佑学校以及坎皮纳斯中文学校等代表也在会上作了发言，表示各华校要加强合作，整合资源，取长补短，共同推动圣保罗侨界的华文教育，为进一步弘扬和传播中华文化作出新贡献。



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