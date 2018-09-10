中国演出市场报告发布:女性观众增多 95后成消费新贵

中国演出行业协会，联合大麦网发布了《2017中国演出市场年度报告》。

据中新网报道，相关数据显示，2017年全国演出市场总体经济规模489.51亿元，相较于2016年的469.22亿元，上升4.32%。其中，演出票房收入(含分账)176.85亿元，占到了36%的份额，较2016年提升5.2%。

同时，近年来，以男性主导的中国现场娱乐消费格局正逐渐被高学历、高收入女性日渐提升的消费需求所刷新。报告显示，中国现场娱乐观演人群中女性居多，占比达61%，远高于男性的39%，尤其在话剧歌剧、音乐会、舞蹈芭蕾等剧场类演出中，女性用户更是高达64%，票房贡献度几乎是男性的2倍。在受教育程度方面，剧场观众本科及以上学历占比高达93%。

从年龄上层上看，95后现场娱乐消费升级提速最快，特别是在演唱会品类上，几乎每10个观演用户中就有3个是年轻学生。当然，消费能力最强的还是25岁-39岁的中青年家庭用户，占比达55%。

中国演出协会秘书长潘艳介绍，同时观演人群呈现地区差异，华南、华中观众更偏爱演唱会，东北观众喜好曲苑杂坛，华北、华乐观众偏好话剧、歌剧演出。近年来，跨地域观演人群持续上升，尤其是演唱会，2017年有31%观众是跨城看演出，而剧场类多是吸引本地观众观赏。

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