日人来台“脚踹”慰安妇铜像  高思博：下跪道歉

日人藤井实彦来台南，对慰安妇铜像做出脚踹动作，引发蓝营高分贝抗议，国民党提名台南市长参选人高思博表示，除了要求藤井下跪道歉，并将提出毁损告诉，不让藤井轻易离台。

据联合新闻网报道，上周代表16个日本团体到台南市党部“下战书”的藤井实彦，传出脚踹慰安妇铜像行为，高思博今天（10日）率领国民党籍巿议员曾培雅、王家贞、张世贤、卢昆福、许至椿、李坤煌及中央委员陈丽旭等人，到铜像前向慰安妇阿嬷献花致敬，要求藤井实彦下跪道歉，同时邀请民进党巿长候选人黄伟哲出面针对此事表明态度，更欢迎和藤井实彦一起召开辩论会还历史一个真相。

高思博认为，包括藤井实彦在内的人，如果对这段历史有意见，欢迎一起公开辩论，别逃回日本，大家可以在台南召开一个公开论坛，也邀请民进党巿长候选人黄伟哲一起来提出看法，共同对历史真相说个明白。

为了将藤井留在台湾，高思博及国民党巿议员党团将一起提出民刑事告诉，让这位做出粗暴举动的日人，被迫得多留在台湾几天，负起该负的责任；高思博表示，国民党巿党部主委谢龙介已到台北，向日本在台协会提出抗议，要求必须查明真相，同时他也呼吁台湾驻日代表谢长廷，赶快出面交涉，请日方提出明确态度，以维护台日两方的友谊关系。

卢昆福在现场也强烈要求藤井实彦下跪道歉，他说，这是我们的国仇家恨，已经在自己的面薄上公布藤井实彦的照片，希望爱台湾的网友们一起肉搜这位日本人，一定要把他找出来向慰安妇铜像磕头道歉；王家贞表示，今天日本人不思反省、把我们台湾人踩在脚底下、糟蹋，而慰安妇阿嬷的血与泪谁能体会？这是我们台湾人的痛，更呼吁蔡英文、驻日大使谢长廷、黄伟哲拿出良心来，为慰安妇阿嬷讨公道。

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