港电影业萎缩 团结基金倡注资15亿助发展

团结香港基金今日发表题为《转机乍现 星光再起》的香港电影业倡议报告，就促进电影融资、制作、发行及推销向政府提出政策建议。

报告指出，香港电影票房自90年代初急速下降，香港电影上映数量由1991年234部跌至去年53部，建议至少注资15亿港元至电影发展基金应付未来10年发展，并将基金旗下计画规模扩大两倍或以上。

团结香港基金副总干事兼政策研究院主管黄元山指出，内地电影市场近年快速成长，票房收入由2012年的27亿美元，5年间激增两倍至79亿美元，相当全球票房增长的九成。当中，刷新内地票房的前10名影片中，香港合拍的电影占四部，认为内地市场及大湾区可为电影业带来更多机遇。他表示，香港必须制定合适政策，让本港电影新旧人才有更大的发挥空间。

香港电影业曾拥有一段辉煌的历史，港产片多年来受到观众支持，本港电影业亦人才辈出。不过报告指出，本港电影票房亦由92年的12亿大幅下跌至去年近2亿5千万港元。团结香港基金高级研究员水志伟分析，票房下跌原因，是香港电影的上映数量由91年234部跌至去年53部，而本地戏院亦由过往百多间减至约50间，此外近年观众追捧荷里活电影亦有对港产片做成一定影响。

有见及此，报告提出8大建议支援香港电影产业，包括大幅注资并优化电影发展基金、增加电影融资渠道、善用大湾区电影制作资源以优化本地片场、开办电影专业课程及设电影博物馆等等。为建立香港品牌，报告亦建议香港电影金像奖颁奖典礼与贸发局主办的FILMART同时举办，并延长展览日子。

水志伟指，参考韩国电影市场，由2007年起注资36亿港元，每年消耗约3亿港元，认为港府首要亦应大幅注资和优化电影发展基金。他粗略估计，至少要注资15亿港元至电影发展基金应付未来10年发展，并将旗下计画规模扩大两倍或以上。

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