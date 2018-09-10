亚洲富豪崛起，香港拥有全球最多超级富豪

总部位于新加坡的财富咨询机构Wealth X最新发布的《2018年全球超级财富报告》显示，2017年全球超高净值人士的人数增加了12.9%，总计约25.58万人，该群体资产总额较2016年上升了16.3%，达31.5万亿美元。

据《第1财经》报道，得益于中国经济的迅猛发展，亚洲引领了全球财富的增长，去年亚洲超高净值人士增长至占全球的27%，而10年前该比例为18%。

按照Wealth X的划分标准，如果个人净资产总额达到3000万美元及以上，则被归类为“超高净值人士”，也就是所谓的超级富豪。

报告显示，过去10年来，在七大洲中，亚洲无论是在财富总额还是超高净值人士人数的增长上，都遥遥领先于其他地区。10年来，亚洲超高净值人士人数增加了18.5%，达6.8万人，该群体的净资产总额也同比增加了26.7%，达8.36万亿美元。

就具体城市而言，中国香港意外地超过了老牌全球金融中心美国纽约，成为了去年全球超高净值人士的头号聚集地。报告显示，去年中国香港的超高净值人士人数增加了31%，达到约1万人，高于纽约的近8865人。此前，纽约已蝉联该排名第一的宝座长达11年。而日本东京则凭借拥有6785位超高净值人士，位居第三。

报告认为，中国香港如此抢眼的表现不仅得益于全球资本市场的提振，也与中国内地加强贸易投资密不可分。除了中国香港之外，没有中国其他的城市挤进全球超高净值人士排名的前十。报告认为，这主要是因为中国的富人群体分布较为广泛。

除了美国纽约的排名出现下滑外，英国伦敦也被法国巴黎反超，后者成为拥有超高净值人士最多的欧洲城市，排在第五位。报告认为，英国脱欧进程的反复，使得资本市场对于伦敦这一全球金融中心的前景并不乐观，因此，超高净值人士“用脚投票”来反映他们的担忧。

不过，从全球范围来看，美国依旧凭借拥有35%的超高净值人士，稳坐全球头把交椅，紧随其后的是欧洲（28%），亚洲位列第三，报告预计未来5年，亚太地区将缩小与其他地区的差距。

Wealth X的调查发现，相较于其他的资产持有方式，超高净值人士所拥有的财富中有34.9%是现金等流动资产，比其他任何方式都多。

不过，与2016年同期相比，这一比重有所下降，主要是因为全球经济提振导致固定资产投资回报有所上升，全球资本市场的强劲表现蕴含了更多的投资机遇，使得这些超高净值人士的投资方式出现了微妙的转变，私人持股的占比较去年有所增加，占比约为32.2%。而较为普遍的房地产、奢侈品等为代表的替代性投资方式只占6.6．%，与上一年持平。

与此同时，股市投资却依旧处于低位，报告认为，这一动向说明，在超高净值人士看来，全球范围内的利率水平依旧维持在低位，股市投资对于企业利润的增幅有有限，再加上全球地缘政治局势尚不稳定，因此股市投资的风险不容小觑。

就行业领域而言，金融投资领域汇聚了最多的超高净值人士的财富，比重约为14.2%，制造业位居其后为7.6%。

此外，报告还调查了这些超高净值人士的财富来源。其中，67.4%的超高净值人士财富源于白手起家，只有10.9%的群体是通过继承关系获得财富的。研究还发现，在去年的超高净值人士中，女性约占3.5万人，这一比例创历史新高，接近14%。

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