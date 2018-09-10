台强降雨造成多处淹水柯文哲：一周内清理好

上周六，北北基强降雨，造成北市多处淹水，今下午北市市政总质询，市议员张茂楠表示，上周六强降雨，全北市共有八区时雨量超过78mm，造成北市126处淹水，当晚七时后时雨量已没有超过78mm北市理应不会淹水，但当时淹水通报却达100多处，质疑市府治水破功。

据联合新闻网报道，对此工务局代表解释，其实100多处淹水地有重复通报，不过张茂楠质疑，当天晚上七时过后北市就没有强降雨，但事实上北市还有50多个地方淹水未退，主因可能是舒缓淹水的水沟被树叶、淤沙等物塞满，例如吴兴街的水沟、水管，当天大雨后打开来看发现管路通通堵住，显示北市防水作业怠惰。

柯文哲对此表示，像这样的案例抓到就要拿出来检讨。环保局长刘铭龙则说，要先将吴兴街水沟这些地方弄清楚，厘清水管堵塞是因施工淤沙堆积还是雨量过大。

张茂楠追问，小巨蛋上周也有淹水情况发生，且是继去年淹水后，第二度淹水。工务局长彭振声表示，小巨蛋积水成因很多，包含雨量很大、地势、排水系统等问题，彭振声坦言，小巨蛋淹水是第二次了，因此已跟水利处说好，改善现场排水系统。

不过张茂楠质疑，小巨蛋淹水今年才改善排水系统，是否代表北市公共工程不落实、治水破功？彭振声回「对对对」，柯文哲则说，台北市目前治水规格是每小时78mm以下不应该淹水，如果还有淹水，系统上要做检讨，水沟塞住、连接管路没有弄好都要去处理。

张茂楠追问柯文哲是否要针对治水破功道歉？柯文哲表示，没有啦，有做不好的地芳我们都会去检讨，下礼拜六台风可能会来，市府会在一周内，将有淹水的地方、塞住的地方会先清掉。

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