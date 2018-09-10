透明廉政公约：柯文哲坦承首长私人行程没登录

台北市长柯文哲要求局长们签透明廉政公约，并上网登录行程，但台北市议员徐弘庭今天（10日）下午于议会市政总质询，指柯8月9日去见前总统李登辉，根据他的索资，登录行程却是南门市场、广慈博爱院，质疑公开透明玩假的。未料，柯当场查询自己手机，接着说，首长私人行程没有登录，而他自己行程都有登录，给议员资料没有列入。徐傻眼说，廉政公约签的是什么鬼。

据《自由时报》报道。徐弘庭指出，柯文哲近四年密会行程不断，但却未上网登录，包括密会远雄、密会总统蔡英文、甚至是李登辉，行程都没有登录。今年8月9日柯文哲去面见李登辉，但登录的行程却是南门市场、广慈博爱院。另外立委王金平会面、5月与民进党高层碰面，甚至2次密会蔡英文也都没登录，以及密会远雄赵藤雄都没有登录，这是哪门子的公开透明？

柯文哲先回应，虽然私人行程没有登录，但他要官员签廉政公约，精神是列管备查，若万一有问题要拿得出来。徐弘庭立刻炮轰，柯文哲明显违反公开透明及正直诚信。

柯文哲也当场自己手机，接着坦言私人行程没有登录，不过首长行程他也没看，列管备查是万一有问题要拿得出来，至于他自己的所有行程都有登录，只是给议员的那份资料没有列入。徐质疑柯，“那你的廉政公约签的是什么鬼？”

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