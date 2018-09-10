王毅：中国和东盟应共同努力维护多边规则和地区安全

中国国务委员兼外交部长王毅今天（10日）在北京会见东盟（亚细安）常驻代表委员会。王毅表示，中国和东盟应共同努力，坚定维护多边规则，维护共同利益，维护地区安全。中国将继续支持东盟在区域合作中的中心地位，促进中国—东盟关系取得更大发展。

据中新社报道，王毅欢迎东盟十国常驻雅加达代表访华，希望东盟常驻代表委员会作为东盟重要内外协调机构和中国同东盟沟通的重要桥梁，为中国—东盟关系今后的发展发挥更加重要的作用。

王毅表示，中国外交历来高度重视同周边、发展中国家和中小国家的关系，这是中国外交的传统和特色。中国将继续坚定不移地把东盟置于中国外交全局的重要位置和周边外交的优先方向。中国既是东盟永远的邻居，也将是东盟永远值得信赖的伙伴。

王毅指出，当前多边主义进程受到冲击，国际规则受到挑战，坚持多边主义、维护以联合国为核心的国际秩序，关乎我们的共同利益和长远未来。中国和东盟应共同努力，坚定维护多边规则，维护共同利益，维护地区安全。中国将继续支持东盟在区域合作中的中心地位，促进中国—东盟关系取得更大发展。

中国—东盟关系协调国菲律宾常驻代表伊丽莎白等表示，王毅国务委员甫结束出访抵京即会见东盟常驻代表委员会，充分表明中方高度重视东盟，致力于巩固和发展业已牢固的东盟—中国关系。中国是东盟最重要的合作伙伴之一。东盟方面感谢中方一直支持东盟在区域合作中的中心地位，赞赏中方在维护多边主义和WTO规则方面发挥的领导作用，愿与中方进一步加强合作，共同维护多边规则，加速区域全面经济伙伴关系协定谈判进程，促进地区和平与繁荣。东盟常驻代表委员会愿充分发挥雅加达渠道作用，促进东盟—中国关系加快发展。

东盟国家常驻代表委员会此次访华是今年中国—东盟建立战略伙伴关系纪念活动之一。东盟十国常驻代表及东盟副秘书长黄英俊等参加。

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