中国外交部：坚持半岛无核化 支持朝鲜发展经济

针对朝鲜9日举行的国庆阅兵式，中国外交部发言人耿爽今天（10日）在例行记者会上表示，许多媒体在报道中都指出，朝方在这些活动中更多展示了经济发展成就和继续推进经济建设、改善民生的决心，中方愿支持朝鲜发展经济、改善民生的有关努力。

据中新社报道，有记者提问，朝鲜9日举行了国庆阅兵式。习近平的特别代表也参加了阅兵式。中方对此有何评论？

耿爽表示，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书作为习近平总书记、国家主席特别代表率中国党政代表团访朝并出席朝鲜建国70周年庆祝活动，这体现了中方对中朝关系的高度重视和对朝鲜建国70周年的诚挚祝贺。访问期间，栗战书委员长会见了金正恩委员长，并当面向金正恩委员长转交了习近平总书记的亲署函。

耿爽指出，栗战书委员长同其他应邀参加此次庆祝活动的各国代表团团长一道，参加了朝方举行的一系列庆祝活动。许多媒体在报道中都指出，朝方在这些活动中更多展示了经济发展成就和继续推进经济建设、改善民生的决心。

耿爽说：“在半岛问题上，中方的立场坚定、明确。我们坚持实现半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定。同时，作为朝鲜友好邻邦，中方愿继续巩固深化中朝友谊，支持朝鲜发展经济、改善民生的有关努力。”

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