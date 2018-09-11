统促党泼漆日台交协 台外交部谴责破坏行为

台湾中华统一促进党人士昨天傍晚突袭日本台湾交流协会丟掷油漆球，大量白色、黄色、蓝色油漆严重破坏日台交协建物，并造成大楼管理员受伤。台湾外交部昨天晚间发布新闻稿对此表达遗憾与谴责。外交部呼吁各界和平理性表达诉求，切勿诉诸暴力或非文明手段。

据《自由时报》报道，国民党于台南竖立全台首座慰安妇铜像，后续争议不断。日本“慰安妇真相国民运动”干事藤井实彥上周到国民党台南市党部递交质问状，国民党批评其干事藤井实彥“踢了慰安妇铜像一脚”。国民党南市党部主委谢龙介昨天上午并率大批人马到日本台湾交流协会抗议，统派团体也向交协建物砸鸡蛋，要求日本驻台代表就此事道歉。

对此，藤井实彥在面簿发表声明，澄清自己没有踢慰安妇像，而是遭到国民党捏造图像，提出强烈抗议。

据报道，中华统一促进党代表、台北市议员参选人李承龙，昨天傍晚则又率三、四名统派人士，返回日台交协，突袭抗议。李承龙在面簿“白色豪门企业”发布抗议过程影片，表示为了“捍卫中华民族尊严”，抗议日本人乱踢慰安妇铜像，向日本在台协会泼漆。

抗议人士向交协建筑物丟掷油漆球，大量白色、黄色、蓝色油漆严重破坏建物，并造成大楼管理员受伤。过程中抗议人士不断透过大声公叫嚣“日本人、你们难道不知道台湾的阿嬤受了多少委屈？以为台湾人好欺负吗？”警察制止抗议人士暴力行为时，则遭反呛“这是我们的言论自由”。

外交部发布新闻稿表示，统一促进党人士前往日台交协示威抗议，外交部对相关人士造成破坏，并造成无辜人员受伤的行为，表达遗憾与谴责。外交部也已即协调警方加强维安执法，以确保该协会及大楼相关人员的人身与财产安全。

外交部强调，台湾为民主法治地方，充分尊重台湾人表达意见的自由与权利。外交部郑重呼吁社会各界应以和平理性的方式表达诉求，切勿诉诸暴力或非文明手段，危及人身安全或破坏他人物品与财产，以免触犯法律并损及台湾形象。

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