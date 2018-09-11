台学者胡佛病逝 马英九徐永明忆恩师

台湾中研院院士胡佛病逝，前总统马英九推崇胡是“台湾政治学界导师”，时代力量立委徐永明也说，胡佛一生展现了包容、多元与宽大，接受各种理念不同的学生，造就许多学术与政坛菁英。

据联合新闻网报道，马英九在大学时代曾上过胡佛的课，也常听胡佛演讲，他说“胡老师是台湾政治学界导师，不仅是宪法学权威，对法治及两岸关系也都有高超见解”，桃李满天下，饱受仕林尊重，学术成就更深受国际推崇，影响深远。

徐永明大学时曾修过胡佛宪法课程。他说，胡佛在台湾大学政治系任教时，特別把个人的“胡佛研究室”提供作为学子研究相关学术的场所，徐永明就在这间研究室里，研究大会代表和立法委员选举的选后调查。

徐永明说，当年和他一样在“胡佛研究室”学习的学子，如今在学术和政坛者不少，譬如台湾民意基金会董事长游盈隆、中研院院士朱云汉、大陆委员会主任委员陈明通、台中市长林佳龙、社民党召集人范云等人，“胡佛是精神导师”。

缅怀师恩，徐永明强调，胡佛一生展现包容、多元、宽大，接受各种理念不同的学生。

民进党立法院党团干事长李俊俋示，台湾戒严时期，台大政治学者胡佛、张忠栋、杨国枢、李鸿禧被称是台大四大自由主义学者，四人党外时期曾为党外人士与执政党沟通，当时胡佛是政治学者专研宪法、政府组织等相关问题，与他的父亲李鸿禧私交不错。

李俊俋说，后来因统独立场问题，胡佛与李鸿禧较少来往，当时人称“胡李”谐音“狐狸”，台大两只狐狸就是指他们二人，但胡佛的年纪比李鸿禧年长约五岁。对于胡佛辞世，李俊俋表示哀悼与不舍，也请胡佛的家属节哀。

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