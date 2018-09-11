林郑：香港特区政府密切注视中美贸易摩擦对港经济影响

香港特区行政长官林郑月娥昨天（10日）在港出席活动时指出，近期中美贸易摩擦带来不明朗的经济环境，特区政府一直密切注视美国采取的贸易保护措施和发展，以及其对经济的影响。

据中新社报道，当日，香港中华出入口商会举行庆祝中华人民共和国成立69周年酒会，全国政协副主席梁振英、香港特区行政长官林郑月娥、中央政府驻港联络办副主任黄兰发、外交部驻港特派员公署副特派员杨义瑞等多位政商界人士出席活动。

林郑月娥表示，为了与业界保持密切沟通，商务及经济发展局局长先后多次与商会会面，工业贸易署也成立专责的联络平台，政府还透过各项资助计划协助企业提升竞争力，应对营商环境的变化和挑战。希望在中美贸易摩擦的阴霾下，有关措施可以协助业界开拓市场、分散风险。

此外，她又指出，香港出口信用保险局已推出特别支援措施，工贸署和香港按揭证券公司也为企业提供信贷保证，贸发局还会举办免费专题讲座，协助业界了解有关贸易措施和应对方法。与此同时，特区政府还将继续致力拓展香港的国际贸易空间，包括与一些合适的国家签订自由贸易协定、增设海外经济贸易办事处等，让香港经济及市场更多元化。

林郑月娥强调，“一带一路”倡议是香港未来经济发展的主要动力之一，为业界带来庞大机遇的同时，更可推动香港经济多元化与长远发展。她重申，特区政府一定会与进出口商以及香港各行各业同心同行，应对经济上可能出现的风险。

香港中华出入口商会会长张学修致辞时指出，“一带一路”倡议、粤港澳大湾区发展、广深港高铁和港珠澳大桥，都将为香港带来前所未有的发展机遇，他表示，中央政府支持香港融入国家发展大局，相信只要港人搭上国家发展快车，香港明天会更好。

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