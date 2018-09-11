中国国务院安委会挂牌督办哈尔滨酒店20死火灾事故

中国应急管理部昨天（10日）发布消息称，近日，国务院安全生产委员会（安委会）对黑龙江哈尔滨温泉酒店20死火灾事故查处实行挂牌督办，要求黑龙江省抓紧开展事故调查，研究提出处理意见。

据中新社引述香港中通社的报道，国务院安委会要求，此次事故调查报告经黑龙江省安委会审查同意、以省安委会文件报国务院安委会办公室审核同意后，要向社会公布；结案后，事故调查报告和事故处理决定落实情况要及时报国务院安委会办公室备案。

8月25日凌晨，黑龙江省哈尔滨市松北区北龙汤泉休闲酒店发生火灾，造成20人死亡。黑龙江省政府事故调查组此前公布的调查结果指出，起火原因是酒店一处风机盘管机组电气线路短路形成高温电弧，引燃周围塑料绿植装饰材料并蔓延成灾。

新华社报道称，哈尔滨市纪委监委已成立事故问责调查组，在黑龙江省纪委监委的指导下，全面开展问责调查工作，深查火灾事故的相关责任，深挖事故背后存在的问题；对涉嫌玩忽职守、失职渎职的违纪违法人员，要一查到底、绝不姑息，坚决依法依规严肃追责。

此前在8月30日，这起重大消防责任事故案的犯罪嫌疑人、事发酒店实际控制人李艶滨被抓获。哈尔滨警方曾向社会发布30万元（人民币）的悬赏通告缉拿李艳滨。

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