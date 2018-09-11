港财政司长陈茂波：“一带一路”将为香港保险业带来发展机遇

香港特区政府财政司司长陈茂波昨天（10日）出席一个保险业论坛时表示，截至2030年，“一带一路”基建投资将达约1.7万亿美元，相关项目需要保险业配合，以抵御地缘政治及金融风险，相信将为香港保险业发展带来新机遇。

据中新社报道，当日，“香港保险业的未来发展”论坛在香港会展举行，逾600名保险业、教育界及专业人士出席，共话香港保险业发展机遇及挑战。

陈茂波在致辞中表示，投资“一带一路”基建项目将带来利润，但相关项目需要足够的保险覆盖，以抵御地缘政治及金融风险。他又指，粤港澳大湾区经济规模庞大，特区政府将与内地相关监管部门商讨，研究协助香港保险产品在大湾区推出，相信将为香港保险业提供发展机遇。

针对“一带一路”倡议带来的庞大机遇，香港金融发展局主席李律仁认为，过往业界关注较多的保险种类集中在寿险，对风险转移类别关注较少，未来希望业界在相关方面推动发展，全面认识不同种类的保险产品，才能更好把握“一带一路”发展机遇。

此前香港保险业监管局表示希望在大湾区设立保险服务中心作为试点，以达致“保险通”长远目标。对此，行政总裁张云正表示，局方已提出相关概念，他相信不仅有助业界拓展大湾区市场，更可利用保险业使港人更愿意到大湾区发展。但他强调，相关概念涉及两地对接问题，内地与香港对保险业监管方式不同，法律框架不一，赔偿上限也有所区别，故还需深入研究。

香港岭南大学校董会主席欧阳伯权认为，现时内地居民对于保险产品态度仍与西方国家有别，但随着中国经济发展，保险业发展不容忽视。未来内地对于寿险、车险、健康险及理财产品的需求将逐步加大，相信未来内地将成为全球最大的保险市场，而香港保险业作为国际与内地市场间重要桥梁，将在其中扮演重要的推广角色。

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