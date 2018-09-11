传王岐山邀华尔街巨头访京

中美贸易战升级之际，盛传中国国家副主席王岐山将出面处理中美贸易纠纷。英国《金融时报》表示，中共官方邀请美国华尔街各大金融机构巨头下周日（16日）到北京举行“中美金融圆桌会议”，并会晤王岐山。中方代表包括两任人民银行行长周小川、易纲，及银保监会主席郭树清等。会议计划每半年召开一次，讨论中美关系，并就金融和经济改革向北京方面提供建议。

据联合新闻网消息，在美国总统特朗普表明有意推进对2000亿美元（约2759亿新元）中国输美产品加征最高25%关稅的计划后，周日（9日）又在推特发文，指称美中贸易不公平，“美国被欺诈的日子已经一去不复返了。”白宫官员正在斟酌特朗普政府新一轮关稅计划的力度。

消息指，值此之际，中共当局邀请华尔街顶级银行家到北京参加“中美金融圆桌会议”。《金融时报》报道称，周小川和美国高盛前高层、现任矿商巴里克黄金（Barrick Gold）董事长的约翰．桑顿将担任圆桌会议的联合主席。“我们两国的金融业人士都意识到，有义务帮助改善美中关系”。一位获邀人士说，“这种关系太重要了，不能让它被少数人破坏。”

受邀参加下周活动的美方高管包括黑石集团董事长苏世民（Stephen Schwarzman），以及花旗集团、高盛、摩根大通、摩根士丹利的负责人和美国前财长鲍尔森（Henry M. Paulson）。报道称，这些邀请是由中国国务院副总理刘鹤的前助手、现任中国证监会副主席方星海发出。中方代表则包括周小川及其继任者、现任央行行长易纲，中国银保监会主席郭树清，以及财政部副部长廖岷。廖岷也是最接近刘鹤的助手。

但报道说，许多受邀的美国金融机构负责人将无法出席，这在很大程度上是因为中方组织此次活动太仓卒。黑石将派总裁格雷（Jon Gray）作为代表，高盛则将派该集团投行业务联席主管沃尔德伦（John Waldron）作为代表。美国前财长鲍尔森也无法出席此次活动。一名知情人士说，“他们（中方）只是在过去几周内才作出了这些安排，而很多人在九月份的活动早就安排了。”

据消息表示，这次赴京的美国商界代表将获安排与中国国家副主席王岐山会晤。王岐山有“救火队长”之称，过去担任国务院副总理期间，主管中美经贸，曾多次和美国官员打交道。王岐山现兼任中央外事工作委员会委员，参与外交最高决策。今年七月，在中美贸易战开打之际，王岐山先后在北京接见了美国芝加哥市长伊曼纽尔及特斯拉董事长马斯克等美国政要及企业家，再次引发他主导中美经贸的猜测，外媒更盛传白宫“鸽派”希望邀王访美，磋商解决贸易纠纷。



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