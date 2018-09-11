涉及11万名受害人：重庆警方破获特大网贷诈骗案 

重庆警方（昨天）10日将五名犯罪嫌疑人从柬埔寨金边押解回渝。至此，这个涉案金额二亿余元（人民币，下同，约4000万新币）、涉及受骗者11万人的特大网络贷款诈骗犯罪团伙被全链条摧毁。警方共捣毁犯罪窝点18个，抓获犯罪嫌疑人448名。

据中新社报道，今年初，受害人代先生接到一陌生电话，对方称可为其办理大额信用卡。代先生缴纳了制卡费、会员费等费用7500元后收到该卡，却发现该卡不具备当初所宣传的消费投资功能，且无法使用POS机刷卡。代先生意识到自己被骗，遂报警。

民警调查发现，不同于以往以贷款为名、实际只收费开空头支票的诈骗，代先生遇见的诈骗有实物，但只是廉价的自制“信用卡”，是一种新型网络贷款诈骗。警方立即成立专案组侦查，一个涉嫌网络贷款诈骗犯罪团伙浮出水面。

警方查明，该犯罪团伙以“北京北银创投科技有限公司”为总部，在北京、内蒙古、四川三地分别设立渠道部、制卡部、客服部、运维部、后台管理部等部门。其中渠道部又分别在湖北、四川、安徽、河南、湖南等地设立了15家代理商。

该犯罪集团组织严密，分工明确。实施诈骗犯罪过程中，犯罪团伙首先海量拨打电话，向诈骗对象吹嘘“北银创投”消费卡功能齐全且利息较低，骗得受害者信任后，则以所谓的申办流程收取各种费用，然后设置苛刻条件，迫使受害者主动放弃使用该卡，从而逃避打击。

在中国公安部统一组织指挥下，重庆警方集约750余名警力实施统一抓捕。在北京、内蒙古、四川、安徽、河南、湖南、湖北等多地警方协作下，共打掉18个犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人440名。经初步查明，该案涉案总金额高达二亿余元。

警方进一步调查发现，该犯罪团伙王某、尹某等8名犯罪嫌疑人潜逃至柬埔寨金边。重庆警方启动国际执法合作机制，由国际刑警组织中国国家中心局重庆联络处会同重庆市公安局刑侦总队、重庆涪陵区公安局等办案部门成立境外追逃工作组，赴柬埔寨开展缉捕。在中国公安部国际合作局、中国驻柬埔寨大使馆支持下，八名涉嫌诈骗外逃的犯罪嫌疑人全部落网。

目前，该案还在进一步办理之中。



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