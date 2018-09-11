中俄"东方-2018"演习正式打响 中方参演规模史上最大

中国军队参加的“东方-2018”战略演习，今天（11日）在俄罗斯后贝加尔边疆区楚戈尔训练场正式拉开帷幕。在未来几天时间里，中俄两军官兵将密切协作共同上演一场规模空前的战略级联合战役演习。

据中新社报道，作为俄军四大战略演习之一的“东方”系列演习，在俄军演习体系中占有重要地位。“东方-2018”战略演习是自1981年苏联“西方-81”演习以来俄罗斯规模最大的军事演习，参演人员超过30万，参演装备车辆3.6万台、各种飞机1000余架、舰船近80艘，堪称“史无前例”。

根据中俄双方达成的共识，中国军队于8月中下旬至9月中旬赴俄参加“东方-2018”战略演习。中俄两军战略指挥机构共同组建导演部，联合战役指挥机构分别由中国人民解放军北部战区、俄联邦武装力量东部军区派出。中方参演兵力约3200人，各型装备车辆1000余台，固定翼飞机和直升机30架。

这是中国军队经过革命性改革重塑后首次以军委联合参谋部为主、抽组军委机关相关部门精干人员编成中方导演部赴境外组织联合战役行动演练，也是中国军队历史上派兵出境参演规模最大的一次，演练课题由以往的联合反恐拓展为组织联合防御和反攻的传统安全课题。与历次“和平使命”演习相比，这次战略演习层级更高、规模更大、要素更全、联合性更强，标志着中俄双方政治战略互信和军事合作水平达到了历史新高。

据悉，这次行动共分为跨境战略投送、指挥机构演练、实兵行动演练和沙场检阅4个环节。中国参演官兵主要由北部战区所属陆军和空军部队组成。从8月16日第一个列车梯队起运到8月29日最后一个空中批次落地，在短短14天时间里，中国军队共完成28个列车梯队、3个空中批次的跨境输送任务。

根据联合战役演练计划，9月11日至13日，中俄双方受训指挥机构将完成联合作战筹划、组织作战协同、指挥部队行动等演习任务，实兵行动演练主要围绕抗敌进攻、强渡水障、火力突击、进攻准备、转入进攻等展开，重在检验部队在生疏环境下的实战能力。9月13日，实兵实弹演练结束后进行沙场阅兵。

演习中方导演部指挥员表示，这次演习旨在深化中俄全面战略协作伙伴关系及两军务实合作，进一步增强两军共同应对各种安全威胁的能力，有利于维护地区和平与稳定，演习不针对第三方，与地区局势无关。中国参演官兵将以一流的标准、一流的素质、一流的作风展示维护地区和平与稳定的决心和能力，展示新时代人民军队良好形象。



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