中国使团与东盟10国及对话伙伴国代表迎中秋话“一带一路”

中国驻东盟使团昨晚（10日）在印尼首都雅加达举办迎中秋招待会，东盟10国及对话伙伴国驻东盟副代表出席招待会。

据中新社报道，各国外交官兴致盎然，纷纷引吭高歌。招待会现场气氛友好热烈。

中国驻东盟使团临时代办蒋勤用翔实数据和生动事例，与来宾一起分享了“一带一路”倡议提出五年来所取得的成效，阐述了中方在“一带一路”建设中一贯坚持的原则。

蒋勤说，“一带一路”倡议提出五年来，从理念、愿景转化为现实行动，在全球得到热烈响应。至今已有100多个国家和国际组织与中方签署了“一带一路”合作文件。中国同“一带一路”相关国家货物贸易额累计超过五万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为当地创造超过20多万个就业岗位，成为推动全球对外直接投资增长的重要引擎。

蒋勤指出，“一带一路”是经济合作倡议，致力于共同发展，而非扩张一国影响；“一带一路”不搞零和游戏，寻求互利共赢，让所有参与者获益，造福千千万万普通百姓；“一带一路”坚持开放包容，不搞排他性“俱乐部”；“一带一路”坚持平等协商，开放透明。

蒋勤表示，中国是东盟共同体建设和区域一体化进程的坚定支持者和推动者。今年是中国－东盟建立战略伙伴关系15周年。15年来，中国与东盟国家的合作已成为亚太区域合作中最成功和最具活力的典范。去年，双方贸易额超过5000亿美元，人员往来即将迎来“5000万时代”。中国与东盟国家在“一带一路”有关项目上合作良好，很多项目已开始造福当地人民。

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