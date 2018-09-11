中国铁路今年前八个月完成投资4612亿元 新线开通960公里

中国铁路总公司今天（11日）披露，全国铁路2018年1至8月完成投资4612亿元（人民币，下同，约924.6亿新元），新线开通960公里。

据中新社报道，中国铁路总公司有关部门负责人介绍，铁路总公司以在建和年内投产项目为重点，科学有序推进铁路建设。加大项目前期工作力度。截至目前，今年计划新开工项目已批复23个，投资规模4033亿元；加快推进在建重点项目，全国铁路开通新线960公里，其中高铁911公里，渝贵、江湛、昆楚大等重点工程项目顺利开通运营；积极推进铁水联运和港口集疏运体系建设。

统计数字显示，今年1至8月份，全国铁路完成投资4612亿元，为年度计划的63%，完成进度同比提高6.2个百分点，其中国家铁路完成4385亿元，为完成全年投资任务奠定了坚实基础。

该负责人表示，铁路总公司主动担当国铁企业责任，加大基础设施领域补短板的力度，持续加大中西部铁路建设。1至8月份，中西部地区累积完成铁路基建投资2310亿元，占全国铁路基建投资的68.1%。2018年中西部地区计划安排新开工项目16项，其中12个项目已批复可研。

据悉，新建川藏铁路雅安至林芝段预可研评审会10日在北京召开。这标志着川藏铁路建设前期工作正在务实推进。

负责人说，建设川藏铁路可形成西藏与内地的又一条骨干运输通道，提高川藏地区及周边运输保障能力，不仅有利于完善国家干线路网结构，便利沿线民众出行，也有利于推进旅游资源绿色开发，加快藏族同胞脱贫致富，增进民族团结，还对进一步加强中国与南亚国家的经贸合作，推动“一带一路”建设具有重要意义。

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