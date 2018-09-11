台驻日代表谢长廷 对日人踢慰安妇像表抗议

台湾驻日代表谢长廷针对日本人藤井脚踢慰安妇铜像的事情表示，“我的立场是一向主张和解共生、和平，反对暴力或反对任何暴力暗示的行为，所以有脚踢行为的话，我要严正谴责。”谢长廷认为藤井的行为是破坏台日友好的行为，故也表示抗议。

据中时电子报消息，针对有关慰安妇问题，谢长廷表示：“有些事实问题我并不是很清楚，我知道大家会问我的态度。第一我就职以来对慰安妇的事情，要求对日本协商、赔偿、道歉。我们对日本抗议要求总共有六次，跟以前是一样的，外交部的立场也是一贯的，始终没有变，我们也是执行这个立场。”

“对于日人藤井脚踢铜像的事情，事实我不清楚，但是我的立场是，我一向主张和解共生、和平，反对暴力或反对任何暴力暗示的行为，所以有脚踢行为的话，我要严正谴责。”

“第二，我的立场是反对任何升高日台对立，破坏日台友好的任何行为，这个行为我认为是破坏台日友好的行为，所以我也表示抗议。我认为这个行为不代表日本人，因为在网络上很多日本人也谴责他，认为他才是破坏台日友好的，说他不是代表日本人，也不代表日本政府。基本上，我也认为不应该把它扩大到台湾与日本的对立或者政府之间的矛盾，这是我的立场。”

有人质疑谢长廷的立场与日本驻台代表沼田干夫有何不同，他表示，“他代表日本利益，我代表台湾利益，但我们两个都希望台日友好，所以有一样也有不一样的，这也是我驻日代表的职责。”

至于是否有向日本政府抗议？谢长廷表示，“如果有任何证据认为是政府（指使）的，当然要抗议，但若只是民间的行为，我们不会抗议，如果外交部指示那是另外。他个人认为，不应该把这类事提升到政府层次，民间有各种个人行为，台湾也有人对日本人暴力，不能说是代表台湾人民。”

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