腾讯四年来首次回购股票 

虽然互联网巨头腾讯控股四年来的首次股票回购几乎没有发挥支撑股价的作用，但该公司可能会进一步回购股票。

据彭博社报道，总部位于深圳的腾讯控股9月7日表示，以707万元（港元，下同，约124万新元）的价格回购了22,700股股票，为2014年4月份以来的首次；当时7,700万元的回购令其股价启动了三天的涨势。蓝莲花资本顾问的执行董事、跟踪这家社交网络巨头的杨子潇表示，腾讯上周小规模的回购可能是在考虑进一步举措之前试探市场反应。腾讯周一收盘下跌1%。

杨子潇表示，这只是开始，腾讯可能会回购更多股票。回购可以最大限度地减少下行影响，但是不足以立刻令股价启动反弹。他认为，腾讯短期内可能会面临更多压力，但这是回购的好时机，因为此举告诉市场：“看，我们不像你们想象的这么糟”。

在全球科技股遭遇抛售，以及中国打击网络游戏之际对利润存在担忧的背景下，腾讯已自1月份的纪录高点累计下跌了34%，市值缩水超过1900亿美元。腾讯目前依然是评级最高的股票之一，其平均目标价较周一收盘价高44%。

杨子潇说，腾讯的买家往往是只做多的投资者，他们喜欢等待局势明朗之后再度入场。

他说，市场对监管、游戏业的放缓等短期因素担忧过度，腾讯想要传达的信息是，“你们低估了我们未来的潜力。”

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