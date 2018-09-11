陕西银西铁路基建考古发现罕见“古墓相套”

考古人员在陕西银西铁路基建考古过程中，发现一种后人墓室在前人墓室的基础上改造而成的“古墓相套”现象，极为罕见。

据中新社今天（11日）报道，新建银川至西安铁路线南起西安市，向西北途经陕西省西咸新区、咸阳市、甘肃省庆阳市和宁夏回族自治区吴忠市，终达宁夏首府银川市。

陕西省考古研究院对铁路线途经的陕西省西咸新区秦汉新城和咸阳市礼泉县境内的墓葬和遗址进行了考古发掘，共发掘墓葬21座、遗址一处，时代从秦汉到唐宋时期。其中，就包括这座“相套”的墓葬。

据陕西省考古研究院助理研究员苗秩飞介绍，这处位于秦汉新城坡刘村的墓葬，由墓道、天井、封门、甬道及墓室等部分构成。该墓在天井西壁向内掏挖土洞构筑前室和后室，在前室南、北两侧凿挖土洞构筑南、北侧室，各室皆以条砖砌筑互通。据推测，为东汉时期的墓葬。

同时，一座约为东汉晚期或三国魏晋之际的墓葬，又将坡刘村的这处东汉墓葬的南侧室、前室、北侧室、甬道和后室分别改建为前室、中室、后室、东侧室和西侧室，形成了“古墓相套”的奇特现象。

此外，考古人员还在坡刘村发现一座少见的五人同棺合葬墓，两男两女分处棺内东、西两侧，一幼儿居脚下。苗秩飞推断，该墓葬大致为北宋时期。此次两处墓葬的发现，为研究古代丧葬习俗提供了宝贵资料。

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