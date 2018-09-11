未来一周中国华南将受双台风影响 “山竹”强度升级

中央气象台11日消息说，未来一周华南地区将受两个台风影响，今年第22号台风“山竹”的强度或将超过第21号台风“飞燕”。

11日晨8时，今年第23号台风在南海生成。中央气象台预计，该台风将以每小时10-15公里的速度向偏西方向移动，强度逐渐加强，13日白天将在海南岛东部到广东西部一带沿海登陆，预计登陆时强度为强热带风暴级或台风级。

受其影响，11日08时至12日08时，台湾海峡、巴士海峡、南海东北部以及福建沿海、广东东部沿海、台湾北部和南部沿海将有6-7级大风，阵风8级；其中，南海东北部的部分海面有8-9级大风，阵风10-11级。

另外，今年第22号台风“山竹”8时强度已达超强台风级，中心附近最大风力16级。预计其强度还将继续加强，最强可达17级以上，或将超过第21号台风“飞燕”。中央气象台预计，“山竹”将于15日晚上进入南海东北部海面，然后向广东沿海靠近。

气象专家提醒，一周内接连两个台风来袭，华南地区需做好防台工作。防范大风对巴士海峡、台湾海峡及南海等海域过往船舶、海上平台、旅游人员等的不利影响，以及华南南部局地强降雨可能引发的灾害。另外，台风“山竹”强度强、移速快，其中心经过附近海域将出现强烈风雨，华南沿海需密切关注其发展趋势，提早做好应对措施。

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