中国和亚细安科技工作者探讨加强人工智能领域合作

正在此间举行的第八届中国—亚细安工程项目合作与发展论坛，首次设立中国—亚细安技能发展合作圆桌会及中国—亚细安智能制造与应用合作、智能传感检测及自动化技术合作、无人机产业融合发展等分论坛，吸引了阿里云、京东、华中数控、深圳高科新农、玉柴集团等企业的积极参与。

据新华网报道，9月10日，来自中国和亚细安多国的科技工作者，在广西南宁共同研讨“人工智能与智能制造”。中国工程院院士李培根、刘永才和多位亚细安工程科技院院士作了主题报告，来自中国、马来西亚、缅甸等国家和地区的300多名科技工作者与会交流。阿里云在论坛上介绍了“工业大脑”，京东集团无人机产业中心介绍了“智能物流”。

专家学者们10日、11日围绕人工智能政策、法规、标准、规范，国内外智能制造技术发展现状和形势研判，人工智能安全与发展环境，系统技术解决方案及实际应用案例等方面展开研讨。

亚细安工程科技院院士、秘书长尤芳达说，本届论坛有助于亚细安各国与中国深化科技文化交流合作，有助于推进先进的技术成果在双方多领域的推广运用。“亚细安各国科技工作者希望能够借助这个平台，加强与中国科研机构和企业的交流，在工程项目创新方面得到更快发展。”

中国—亚细安工程项目合作与发展论坛由广西壮族自治区科学技术协会、中国—亚细安博览会秘书处等联合创立于2009年，论坛旨在积极促进中国与亚细安各国间工程项目合作与发展。

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