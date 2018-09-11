国家广电总局“三定”规定出炉 设局长一名副局长四名

中国机构编制网今日公布《国家广播电视总局职能配置、内设机构和人员编制规定》。根据该规定，中国国家广播电视总局（简称国家广电总局）是中国国务院直属机构，为正部级，设局长一名，副局长四名，司局级领导职数46名。

据《新京报》报道，根据“三定”规定，国家广电总局的主要职责包括负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的法律法规草案;负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管；会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；指导电视剧行业发展和电视剧创作生产等。

报道指，国家广电总局内设机构包括办公厅、政策法规司、宣传司、电视剧司、传媒机构管理司、网络视听节目管理司、媒体融合发展司、科技司、安全传输保障司、规划财务司、公共服务司、国际合作司(港澳台办公室)、人事司、机关党委和离退休干部局。

另外，国家广电总局机关行政编制263名。设局长一名，副局长四名；司局级领导职数46名(含总工程师一名、机关党委专职副书记一名、机关纪委领导职数一名、离退休干部局领导职数三名)。

今年3月，中共中央印发了《深化党和国家机构改革方案》，提出组建国家广电总局，不再保留国家新闻出版广电总局。根据这个方案，中央宣传部统一管理新闻出版工作和电影工作，中央宣传部对外加挂国家新闻出版署(国家版权局)牌子，同时对外加挂国家电影局牌子。

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