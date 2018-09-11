深圳继续下达“通杀令” 铲除医疗行业涉黑恶势力

深圳卫生计生委昨天（10日）称，深圳继续对潜伏在卫生计生行业内的黑恶势力下达“通杀令”，精准打击“医闹”、术中加价等8类违法犯罪行为，并深挖背后的“保护伞”，务求一网打尽。

据中新社报道，“通杀令”同时鼓励市民积极举报各类涉黑涉恶线索，有效举报者有机会获2000元（人民币，下同，约400新币）至10万元的奖励。

据悉，今年5月起，深圳市卫计委已在全市开展严厉打击医疗机构医疗欺诈等违法违规行为专项行动，全面排查全市医疗机构是否存在“医疗欺诈、强迫交易、诱导消费、强制消费”等情形，重点叫停一系列有“宰客”嫌疑的泌尿外科、妇科项目。

截至目前，深圳全市卫生监督系统监督检查各级各类医疗机构6392间次，立案查处573宗。其中，警告111宗，罚款金额852.14万元，没收款金额14.48万元，罚没款共计866.62万元。

专项整治以来，深圳共有29家诊所、门诊部关停，市、区卫生监督机构配合公安部门依法查处了深圳惠爱门诊部、深圳华光大门诊部、深圳真爱妇科门诊部、深圳宝济门诊部等典型案件。公安部门已依法拘留这些违法医疗机构的投资人、管理者、医务人员、网络营销人员等近60人。

根据今年4月出台的《深圳市卫生计生系统扫黑除恶专项斗争工作方案(2018-2020年)》(简称《3年方案》)，深圳计划通过3年的努力，联合深圳市委政法委、市公安局等部门，以扫黑除恶专项行动为契机，有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱。重点打击8类行为：扰乱医疗机构正常诊疗秩序的违法犯罪行为；诱导消费、强制消费、术中加价、欺诈医疗、过度诊疗等不规范诊疗行为；医疗陪护的不规范行为；“黑救护车”等非急救转运市场的混乱行为；医托欺骗患者的行为、非法行医行为；干预、操控、把持、破坏系统基建项目、设备药品等招标采购工作的行为；卫生计生系统内部职工参与或直接参与黑恶势力有关活动的行为，使卫生计生系统涉黑涉恶的乱点得到全面整治。

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