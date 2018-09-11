疑借商标名气误导公众 宝芝林药业控五公司侵权

粤语片年代饰演“黄飞鸿”的已故演员关德兴生前创办“宝芝林”药局，并由后人组建成宝芝林药业有限公司扩展业务，惟公司发现近年有多名内地和澳门居民以“宝芝林”之名成立公司，又认为对方欲借“宝芝林”的名气误导公众。宝芝林药业昨入稟高等法院，分别控告5间公司侵犯其“宝芝林”等注册商标，要求法庭颁令禁止对方继续冒牌经营，并调查被告公司对宝芝林药业造成的经济损失。

据《星岛日报》报道，原告公司关德兴宝芝林药业有限公司于2001年创立，现以“宝芝林”之名在港澳及海外各地经营中药、健康食品、医疗、饮品、服装、文化、金融及影视娱乐等业务。

被告公司包括宝芝林中药集团有限公司、香港宝芝林集团控股有限公司、香港宝芝林实业控股有限公司、宝芝林（香港）眼镜有限公司及宝芝林（香港）有限公司。根据入稟状，上述五间公司均在2011年至2015年期间成立，各公司董事均报称居于内地或澳门。

宝芝林药业指称，公司联同其附属公司在香港共持有13个与“宝芝林”相关的注册商标，由于公司歷年大力推销产品，其商标驰名于中港两地，各被告必然知悉宝芝林药业产品及商标，故他们以“宝芝林”的名义营商是意图利用商标的声誉，不劳而获地取得营销果效。

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