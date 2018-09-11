接见法国友台议员 蔡英文：盼透过高层互访促进更多交流合作

蔡英文今日上午接见法国国民议会友台小组艾毕雍（Michel Herbillon）议员一行，说明台法关系从中央到地方，从政府到民间，都全面加强交流，盼透过台法高层的互访，促进更多的交流合作。

《自由时报》报道，蔡英文致词时提到，就在一个多月前，台法的国会外交创下了交流首例。立法院长苏嘉全到法国参访，成为历史上第一位进入国民议会议场的台湾立法院院长。

蔡英文强调，“这是历史性的一刻”，也代表著台法共享的民主自由价值，让两国关系不但紧密，而且不断提升。我们相信，透过访宾的来访以及台法高层的互访，将促进更多的交流合作。

蔡英文指出，过去两年多来，台湾除了朝野立委、行政部门首长访问法国，包括高雄、桃园和台中的市府团队，也到法国进行绿色运输建设、社会住宅等市政考察，以及行销台湾的机械及航太产业。

蔡英文提及，台湾和法国的伙伴关系也持续提升。在经贸上，去年台法贸易总额大幅成长，成长率达到24%。在人才往来上，两国共同推动台法《青年度假打工计划》。在教育合作上，去年在高雄举行了第一届台法大学校长论坛。

蔡英文认为，台湾与法国也在各领域不断寻求合作的机会，像是科技部和法国在台协会一起合作，在今年大力促成新创交流，让台法的新创团队能到彼此国家进行学习，共同培育新创公司。

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