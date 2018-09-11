港大：林郑评分微升　陈帆支持率净值跌至上任新低

香港大学最新民调显示，香港特首林郑月娥评分微升，但支持率净值下跌。

据《明报》报道，港大民研计划本月3至6日以电话访问1030名香港巿民，林郑月娥民望与两星期前相比变化不大，最新评分57.3分（升2分），支持率48%（跌1个百分点），反对率38%（升3个百分点），民望净值正10个百分点（跌3个百分点）。

司长方面，政务司长张建宗支持度评分51.5分（升0.5分），支持率33%（升2个百分点），反对率24%（升3个百分点），民望净值正9个百分点（跌1个百分点）；财政司长陈茂波支持度评分38.9分（跌0.6分），支持率20%（升1个百分点），反对率48%（跌1个百分点），民望净值负29个百分点（升2个百分点）。

至於律政司长郑若驊，支持度评分41.2分（升0.9分），支持率21%（升4个百分点），反对率32%（跌4个百分点），民望净值负11个百分点（升7个百分点），其支持度评分和民望净值均是上任以来新高。

局长方面，对比一个月前，13位局长中6人支持率净值上升，6人下跌，1人不变。当中，支持率净值变化超过抽样误差的有民政事务局长刘江华、公务员事务局长罗智光和商务及经济发展局长邱腾华，分别下跌10、9和8个百分点，而财经事务及库务局长刘怡翔(支持率净值正12个百分点)、发展局长黄伟纶(支持率净值正9个百分点)、运输及房屋局长陈帆(支持率净值负12个百分点)的最新支持率净值，则为其上任以来新低。

众局长之中，创新及科技局长杨伟雄、教育局长杨润雄、运输及房屋局长陈帆和民政事务局长刘江华民望出现负值，分别为负1、负3、负12和负18个百分点，食物及卫生局长陈肇始则是民望最高局长，民望净值正43个百分点。

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