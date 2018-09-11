第13届中国—东盟文化论坛开幕 探索文创产业融合发展

第13届中国—东盟文化论坛在今天（11日）广西南宁开幕，主题为“传承创新发展共赢——中国—东盟文化创意产业的交流与合作”。来自中国和东盟各国文创领域的代表，围绕文化旅游产业的提档升级、文化创意与科技创新的深度融合、文化创意产业对传统文化的传承与创新、创新型中小微文化企业的发展方向与路径等问题展开专题研讨，多维度探索中国—东盟文化创意产业的融合、创新与发展。

据中新网报道，中国文化和旅游部党组成员于群在致辞中表示，中国政府高度重视文化产业的发展，将文化产业纳入国家整体发展战略，确定为国民经济的支柱性产业予以大力推动。2017年，中国文化产业增加值超过3.5万亿元人民币，对经济增长的直接贡献超过5%，已经成为推动经济高质量发展、促进创新创业、满足人民美好生活追求的重要动力。中方也高度重视与东盟各国在文化创意产业领域开展交流合作，中国文化和旅游部愿同东盟方携手努力，进一步深化双方在包括文化创意产业在内的各领域的交流与合作，共建更加紧密的中国—东盟命运共同体。

“我们拥有很多历史遗址，庙宇以及各种特色历史文化，有很好的历史考古资源”，第15届中国—东盟博览会主题国柬埔寨文化艺术部国务秘书萨姆闰·卡姆森称，柬埔寨王国有手工艺、传统音乐舞蹈、习俗、传统的生活方式和祭祀活动等许多不同的非物质文化遗产形式，这些文化遗产以及资源帮助我们促进国民经济以及融入世界。他说，柬埔寨坚定地实施和保障文化和创意产业的发展，希望通过交流经验，以此来实现我们文化发展的目的，并进一步促进和实现中国—东盟文化产业的进步。

中国—东盟中心秘书长陈德海认为，文化创意产业在全球的发展方兴未艾，成为推动经济发展的新增长点。中国和东盟不断加大对文化创意产业的投入，双方合作潜力巨大。中国政府积极推动文化产业结构优化升级，发展文化创意产业，培育新型文化业态。《东盟共同体2025愿景》明确提出，积极推动东盟社会文化共同体建设，打造富有创造力、创新力的东盟，鼓励和支持包括电影、音乐、动漫等创意产业发展。中国和东盟文化创意产业发展水平不尽相同，但在开展相关合作方面有意愿，有需求，有潜力。双方要抓住机遇，多管齐下，从政策、产业聚集、创新驱动、人才培养、活动交流等多方面入手，推动中国—东盟的文化创意产业更好地融合发展。

本届文化论坛由中国文化和旅游部和广西壮族自治区人民政府主办，中国—东盟中心协办。论坛期间举办系列内容丰富的文化活动，包括“民族瑰宝 八桂神韵”广西非物质文化遗产展演、“创意点亮生活”文创产品展示活动，以及第12届“红铜鼓”中国—东盟艺术教育成果展演、中国—东盟(南宁)戏剧周、中国—东盟(南宁)戏曲演唱会等配套活动。

早报订户新闻，更多精彩等着您！