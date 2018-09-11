新加坡主权财富基金和物流商合作：投资中国物流设施

新加坡主权财富基金——新加坡政府投资公司（GIC）和物流设施提供商普洛斯（Global Logistic Properties，以下简称“GLP”）本周二在一份联合声明中表示，双方已结成伙伴关系，建立20亿美元（约合27.6亿新元）的基金，专注收购可产生利润的中国物流设施。

据新浪科技报道，这家名为普洛斯中国（GLP China）的合资企业是一家资产管理公司，将为基金提供种子资产。

普洛斯联合创始人兼首席执行官梅志明（Ming Z． Mei）表示：“该基金提供了长期资金，以进一步加强我们在中国的主导网络。我们注意到客户对综合物流解决方案的巨大需求，期待与GIC继续合作。”

GIC地产首席投资官李国绅（Lee Kok Sun）表示：“我们相信高消费的增长，尤其是电子商务的增长，将继续推动中国对高质量物流物业的需求。这间合资企业可以使我们作为长期价值投资者，从中国物流业的结构性增长中获得收益。”

GLP在房地产和私人股本领域所管理的资产超过500亿美元。今年一月，普洛斯以160亿美元的私有化交易从新加坡交易所摘牌。在此之前，GIC是该公司的最大股东，目前不持股。

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