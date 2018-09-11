湖南:禁止利用领导干部影响谋私利

近日，湖南出台规定，严禁利用领导干部职权或者职务上的影响“提篮子”谋私利。

据新华网报道，今年7月中国中央第八巡视组在向湖南省反馈巡视意见时指出，一些地方利用领导干部职权或职务上的影响插手工程项目，“提篮子”谋取私利问题突出。对此，湖南将整治“提篮子”现象列为巡视整改重要内容，并制定出台了《关于禁止利用领导干部职权或者职务上的影响“提篮子”谋取私利的规定》。

据介绍，“提篮子”是指利用领导干部的职权或者职务上的影响，在公共资源交易、房地产开发、行政审批(许可)、国有资产经营管理、金融、财政项目资金分配等领域，充当中介，以居中斡旋、提供帮助、与他人(个人或者单位)合作等方式，为他人获取利益、谋求私利的行为。

规定明确：相关单位或者人员发现以领导干部名义“提篮子”的，按照“不信、不见、不理、不办”原则处理并报告。纪检监察机关、组织部门、司法机关及其他相关职能部门发现或者接到检举、控告“提篮子”的，要按照职责和权限及时调查处理，涉嫌违法犯罪的，移送有关机关处理。

规定同时要求领导干部不得以指定、授意、暗示、批条子、打招呼、请托说情、提出倾向性处理意见等方式，为他人“提篮子”提供便利、帮助，也不得纵容或者默许他人“提篮子”；领导干部之间不得为“提篮子”提供便利、帮助。发现亲属、身边工作人员和其他特定关系人“提篮子”，或者他人以本人名义“提篮子”，应当立即制止并报告，未制止、未报告的，从严处理。

早报订户新闻，更多精彩等着您！