金正恩昨再次会见栗战书，并为中国代表团举行欢迎活动

朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩9月10日再次会见正在访问朝鲜的中共中央总书记、中国国家主席习近平特别代表，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书，并为栗战书及其率领的中国党政代表团举行专场文艺演出和盛大欢迎招待会。

据澎湃新闻引述新华社报道，会见时，金正恩表示，在朝鲜民主主义人民共和国建立70周年这个最重要的节日期间，习近平总书记同志派您作为特别代表率中国党政代表团来访，充分体现了习近平总书记和中国党、政府、人民对我本人和朝鲜党、政府、人民的深厚情谊。我们把你们作为最重要的贵宾尽最大诚意款待，希望让你们感受到我们的特殊友好情谊，也向两党两国人民和世界展示朝中友谊牢不可破、历久弥坚。亲手缔造朝中友谊的两国老一辈领导人如果看到今天这样的友好画面，一定会倍感欣慰。我们要以此访为重要契机，进一步加强在各个领域的交流合作，为增进两国人民福祉、促进地区和平繁荣做出贡献。

栗战书表示，我作为习近平总书记、国家主席的特别代表，率领中国党政代表团踏上朝鲜国土的那一刻起，就感受到了朝鲜党和人民的盛情和诚意，始终沉浸在中朝友好的浓厚氛围中。金正恩委员长同志在繁忙的庆祝活动期间，两次会见我们，并为我们举行专场文艺演出和欢迎招待会。这一切，都让我们充分感受到了委员长同志和朝鲜党、政府、人民对习近平总书记和中国党、政府、人民的真挚情谊。在习近平总书记和委员长同志亲自推动下，根深叶茂的中朝友谊焕发新的生机活力，迈进了新的历史阶段。我们愿同朝方同志一道，携手落实两党两国最高领导人重要共识，加强治国理政经验互学互鉴和各领域交流合作，共同推进两国社会主义事业前进。

会见后，栗战书与金正恩和夫人李雪主一同观看了朝鲜劳动党中央委员会为习近平总书记、国家主席的特别代表栗战书访问朝鲜举办的“中朝友谊万古长青”专场文艺演出。在悬挂着中朝两国国旗的万寿台艺术剧场，朝鲜国家功勋合唱团的艺术家们用汉语表演了《长江之歌》《红旗飘飘》《爱我中华》等脍炙人口的中国经典歌曲，以及《阿里郎》等朝鲜民族乐曲

演出最后以《朝中友谊万古长青》乐曲结尾，配以朝鲜几代领导人与中国领导人友好交往的珍贵历史画面，深情表达了朝鲜人民对中朝传统友谊继续传承、发扬光大的热切期盼和良好祝愿，引起了现场观看的中国党政代表团、中国驻朝使馆人员和朝各界群众的强烈共鸣，全场报以经久不息的热烈掌声。

在观众的欢呼声中，栗战书与金正恩夫妇共同走上舞台，与演员握手。

演出前，栗战书和金正恩夫妇与中国党政代表团全体成员合影留念。

演出结束后，栗战书和金正恩夫妇共同出席金正恩为中国党政代表团举行的盛大招待会。

朝鲜劳动党中央副委员长崔龙海代表朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜国务委员会致欢迎辞，表示愿同中国同志一道，落实金正恩委员长和习近平总书记今年三次会晤达成的重要共识，推动朝中传统友好关系与时俱进，不断得到提升。

栗战书结束访问离开平壤前，朝鲜劳动党中央副委员长李洙墉、朝鲜劳动党中央政治局候补委员金与正专门到百花园迎宾馆话别。崔龙海、李洙墉、金与正等朝党政干部及数千名身着民族服装的朝鲜民众到机场欢送。

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