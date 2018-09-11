中国服务贸易规模创历史新高 带来三大利好

中国商务部最新公布的服务贸易数据显示，今年前7个月服务进出口总额29754亿元，同比增长9.9%，规模创历史新高，占外贸(货物贸易与服务贸易)总额的比重超过15%。其中，出口增长14.6%，进口增长7.7%，逆差较去年同期收窄约371亿元。

据人民网报道，在全球贸易遭遇保护主义之际，中国的服务贸易取得近10%的增长速度，说明稳中向好、稳中有进的势头进一步巩固。更重要的是，服务贸易结构持续优化，新兴服务进出口表现亮眼。

今年前七个月，新兴服务进出口总额9888.4亿元，增长20.3%，高于总体增速10.4个百分点。其中，电信计算机和信息服务、保险服务、个人文化和娱乐服务出口增速较快；知识产权使用费、金融服务、电信计算机和信息服务进口增长较快。中国的服务贸易，正由十几年前以旅游、工程承包、劳务输出等充分利用丰富劳动力资源和自然资源的服务项目，转向咨询、金融、文化、数字贸易等资本密集型和技术密集型领域，不断提质增速，竞争力逐步增强。

在增长点方面，中国的服贸创新发展试点地区成为服贸增长的重要引擎，17个试点地区的服务贸易合计占全国的比重达76.4%，服务出口和进口增速分别为24.3%和13.5%，高于全国平均水平。此外，东部和西部地区较中部和东北部服务贸易增速更快，分别达到12.9%和11.6%。这些数据表明，中国服务业扩大开放的政策红利开始显现，服务贸易类型结构、项目结构、区域协调性均得到改善。

在当前货物贸易面临深度回调、经济运行稳中有变的新形势下，服务贸易作为中国新的外贸发力点和经济增长极，其快速发展对中国和世界都有着重要意义。

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