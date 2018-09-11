普京问为什么要“退休” 马云:还有很多热爱的事想做

马云今日参加在俄罗斯举办的远东经济论坛企业家圆桌会。

据新浪科技报道，会议期间，俄罗斯总统普京问跟旁边的官员说，“我想问问那边坐着吃俄罗斯点心的年轻人，马云，你这么年轻为什么‘退休’？”

马云回答说，“总统先生，我不年轻了，昨天刚好在俄罗斯过了54岁生日。我创业19年，做了一些事，但还有更多热爱的事想做，比如教育和公益。”

普京大笑说，你比我年轻，我都66岁了！ 说完，鼓起了掌。

马云接着介绍了这次远东经济论坛上阿里巴巴与俄最大社交媒体成立合资公司的框架协议签署，“虽然一年以后我退休了，但我可以保证不论什么时候阿里巴巴在俄罗斯的发展会遵守当地法律，符合中俄两国的利益。”马云还向普京提出了四项建议，用E-road推动一带一路、加强中俄技术合作、发展贸易、旅游、技术、培训，加大对中小企业和年轻人的支持。

普京等马云讲完，说，“你讲得很好，你说阿里会遵守俄罗斯相关法律法规，俄罗斯政府也会全力支持阿里巴巴在俄罗斯的发展！”说完，他向左右示意，带头鼓起了掌。

9月10日教师节，马云公布阿里里巴巴传承计划，宣布自己一年后“退休”从事教育和公益，并将不再担任集团董事局主席，届时由现任集团CEO张勇接任。

早报订户新闻，更多精彩等着您！