蔡明宪率团访华府 吁驻美处改名“台湾代表处”

台湾联合国协进会理事长蔡明宪11日在美国华府表示，他此行将拜会国务院、国防部官员，以及国会议员，预计向美方官员提出将驻美台北经济文化代表处改名为“台湾代表处”，并要求美方落实台湾旅行法、2019会计年度国防授权法案（NDAA）友台条文。

据联合新闻网报道，曾任国防部部长的蔡明宪，以及国安会前副秘书长张旭成现皆为台湾加入联合国（UN）宣达团成员，该团20多人近期访美，11日参加华府“台湾人公共事务会”（FAPA）举行的美国国会及政府对台政策简报会，由FAPA执行长昆布劳主讲，台湾外交部长吴釗燮之子吴迪协助翻译，吴迪现於FAPA担任政策专员。

昆布劳（Coen Blaauw）致词时表示，“驻美台北经济文化代表处”（TECRO）是个不好的名称，好像只代表台北民众，因此希望将其改名为“台湾代表处”（TRO） ，该会正在推动此事。

昆布劳指出，FAPA也正推动台美建交，相信现在是美国与台湾恢复外交关係的时候了；不过，他也说，并不会要求美方与中国大陆断交，而是希望美国能做到“双重承认”。

蔡明宪表示，此行访华府将会与美国国务院、国防部官员会面，交换意见与想法；去年也提过TECRO改名“台湾代表处”一事，今年会再提，希望能更具体。

此外，蔡明宪指出，既然美国国会通过台湾旅行法、2019NDAA，总统川普也签署成法，希望美国行政部门落实。

蔡明宪说，第一步是询问美国国务院是否修改在1994年制定的对台政策指导方针（“台湾政策检讨”），第二步即是提出TECRO改名为“台湾代表处”。

蔡明宪称，他在2002年至2004年任驻美副代表时，曾向当时的美国助理国务卿提出将TECRO改为“台湾代表处”，对方没有赞成，也没有反对，反而问蔡，“你们为什么要改变？”该名助卿指出，1979年台美双方代表协商，成立美国在台协会（AIT），美方也同意台湾相对可成立台湾在美协会（TIA），但当时的台湾政府反对。

宣达团预计14日抵达联合国总部所在的美国纽约，宣扬联合国不应忽视台湾。

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