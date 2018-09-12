林郑：小学将受学生人数浮动冲击 港府学校共同面对

香港行政长官林郑月娥出席“敬师日庆典暨表扬状颁发典礼”时表示，小学将受学生人数浮动冲击，或需要缩班，故此港府将与校方要共同面对，务求落实为师生提供稳定的教与学环境。

据《星岛日报》报道，林郑月娥指自己及港府对教育十分重视。在去年7月上任后1个月，成功争取立法会同意拨款36亿元（港元，下同），在2017/18学年提出一系列优质教育措施，2018/19年度《财政预算案》中，宣布另外预留20亿元作教育经常开支，换言之，可进一步分配的教育经常性拨款新资金有34亿元，表示自己对教育有承担。她形容，“教育是春风化雨、以生命影响生命的事业”。

她回应缩班问题，指2017/18学年开始升中一的人数止跌回升，缩班问题已经得到大幅紓缓，但地域差异令个别地区可能仍有少量缩班的情况。小学亦即将面因学生人数大幅浮动而来的冲击，政府与校方共同面对，务求落实为老师和学生提供稳定的教与学环境。

另外，林郑月娥指港府致力提升教师的专业能力，在2017/18学年推出“在职中学教师带薪境外进修计划”，参与的50位教师已分别于芬兰、澳洲及英国完成海外学习，并希望在未来2年有更多教师参与。

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