中影将被认定为附随组织 国民党：党产会违反程序正义

台湾不当党产委员会将在下周二（9/18）认定中影为国民党附随组织，全数冻结中影资产。国民党今天质疑，党产会在认定中影为国民党附随组织前，从没有针对此事开过任何一次听证会，已涉及违反政党及其附随组织不当取得财产处理条例。

据《联合报》报道，国民党发言人洪孟楷质疑，党产会在主委9月8日才刚满就任周年的此时要认定中影为国民党附随组织，根本就是要赶著交成绩单，十足的政治办案、恶心至极；为清算斗争国民党，连程序都可以忽略，行为令人不齿。

洪孟楷表示，针对中影是否为国民党附随组织，党产会仅於去年8月开过一次相关听证会，当时聚焦为“交易价格是否合理”，如今却在一年多后突然认定“中影为国民党附随组织”，用A听证会产生B的结果，牛头不对马嘴，完全违背党产条例中判定定义。

洪孟楷认为，国民党一再呼吁高等行政法院对中投公司被判定为附随组织案提出释宪，显见党产会对附随组织判定也有违宪疑虑；连程序正义也不遵守的党产会，将永远失去社会公信力。

洪孟楷说，距年底县市长投票仅剩73天，若民进党认为认定党产可转移民进党施政不力焦点，太小看台湾人民的智慧，相信选民绝对不容许这样违宪乱纪的作为。

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