特朗普质疑为何需保护台湾 台总统府：美国是最重要盟友

当年揭发水门事件的两位《华盛顿邮报》记者之一伍华德（Bob Woodward）11日出版新书《恐惧：川普入主白宫》（Fear: Trump in the White House），其中提及美国总统特朗普曾质疑美国为何保护台湾，并质问美国可从中得到什么。

根据伍华德新书，今年初一场谈论朝鲜半岛议题的国安会议中，特朗普质疑美国在当地维持大量军事部署能够得到什么。特朗普接着问：“说说看，透过保护台湾，我们得到什么？”

该书写道，特朗普一直认为这是个问题，美国为亚洲国家、中东、北约（NATO）支付防御开支，“我们到底为何要跟韩国做朋友？”国防部长马蒂斯（James Mattis）与美军参谋首长联席会议主席邓福德（Joseph Dunford）则再度向特朗普解释美韩关系的重要性，马提斯甚至说，“我们这么做是为了防止发生第三次世界大战”。

不过，书中并未提及官员如何回应特朗普对于保护台湾的质疑。

对此，台湾总统府发言人黄重谚今回应《联合早报》提问时表示，不评论“类似个人的著作发表”。但他补充说，在台美关系上，府方认为美国是台湾在国际上最重要的盟友，包括持续而良好的台美关系、稳定的东亚区域局势，对于双方都至关重要。

黄重谚说：“台湾作为国际社会的一员，也会持续包括美国在内的区域各方发展更为坚实的合作关系，共同为区域的和平稳定与福祉贡献力量。”

向来不按牌理出牌的特朗普上任前，就曾打破外交常规，以候任总统的身份接受台湾总统蔡英文的恭贺电话。过去近两年，特朗普也签署通过由美国国会推动的友台法案，包括《台湾旅行法》和《国防授权法》。民进党当局因此认为台美关系在特朗普政府领导下越加亲密，部分评论则批评美国对台口惠而实不至，并可能伤害两岸关系发展。

（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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