京东金融数据曝光：去年亏损21亿 白条金条余额485亿

虽然京东金融被看成是和蚂蚁金服对标的金融科技巨头，但其很少对外披露公司整体的业务数据。

随着2017年6月，京东金融重组完成交割，京东金融的财务数据将不再纳入京东集团的合并财务报表，这一块业务更是藏入水面之下。

据新浪财经获得的一份最新关于白条的资产支持票据的说明书，关于京东金融的神秘数据终于浮出水面。

说明书显示，2015-2017年，京东金融营业收入有很大幅度增长，2017年达到了16.52亿元，较2016年增长1.69倍。而在2016年，其营业收入为6.13亿元，相较于2015年增长339.58倍。

营收的增加，主要由于运营支持服务费收入和技术服务费收入增加。但由于京东金融还处于扩张期，人工成本和市场推广活动增加，导致其营业成本快速增加。

2017年京东金融营业亏损20.84亿元，净利润为-20.87亿元。整体来看，2015年京东金融基本实现盈亏平衡，2016年及2017年净利润为负，总资产收益率与净资产收益率呈现快速下降趋势，主要由于管理费用增加导致。

与此可比较的是，蚂蚁金服2017年全年的税前利润在131.89亿元，预计其税后净利润也相当可观（按照和阿里37.5%的分润比例折算）。

截至3月末的2018年第一季度，京东金融实现净利润2140万元，实现阶段性扭亏为盈。

2015-2017年度，京东金融资产规模逐年增长，截至2017年底，京东金融资产总额达268.68亿元，较2016年增长135.47%。其中其他应收账款和长期股权投资占比较高，分别为48.76%和47.15%，是资产的主要构成部分。

京东金融2017年其他应收款为131亿元，相较2016年末增幅211.04%，主要由于京东金融购买ABS次级资产和京东内部公司的应收往来款增加。

京东金融2017年长期股权投资126.69亿元，相较2016年末增幅高达93.47%，主要由于京东金融对于子公司增资。截至2018年3月末，京东金融的资产总额为262.61亿元。

此外，京东金融2017年末负债总额182.08亿，比2016年末上升438.98%。负债仍以经营性负债为主，主要为流动负债中的其他应付款，债务负担一般。

京东白条业务于2014年2月开始在京东商城推出，是市场上首个基于真实场景的消费赊销类产品。2015年以后，京东白条业务发展迅速，应收账款月末余额不断增长。到2017年6月末，京东白条应收账款余额已增长至256.04亿元。

截至2018年3月末，京东世纪贸易已公开发行21期京东白条应收账款债权资产支持专项计划，发行规模298亿元，余额194.80亿元；私募发行1期京东白条信托资产支持票据，发行规模15亿元，余额15亿元。

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