红黄蓝否认重启加盟业务：来自原有签约后的新开园

自从去年11月旗下幼儿园爆发虐童事件后，中国幼教集团红黄蓝一直饱受舆论抨击。但今日有媒体报道红黄蓝重启加盟业务，再度引起议论。

据新浪财经报道，红黄蓝品牌部相关负责人表示，截至2018年上半年，红黄蓝并未重启加盟业务。二季报中体现出的红黄蓝加盟幼儿园增加6所，加盟亲子园增加83所，源自原有的加盟业务合同，盟商在今年上半年陆续开园。

该负责人表示，红黄蓝一直以来秉承教育初心，对于加盟业务的高度重视，也是为了使优质的学前教育指导和服务惠及更多的区域、更多的孩子，因此红黄蓝一直是怀着敬畏之心开展加盟业务的，近半年多时间，红黄蓝暂停加盟业务，也是在研究提升更高的加盟标准和加盟模式，强化盟商筛选和淘汰机制。

据介绍，今年以来，红黄蓝在师资建设和安全管理方面做了重大提升。成立了安全管理委员会，统筹公司各项安全管理事务，其核心举措是建立公司首席安全员和各层级的第一安全责任人制度，综合构建集团安全管理体系，建立并持续优化安全管理制度与监督、执行、检查、汇报等流程。明确各层级安全管理责任，将安全管理工作纳入各层级考核重要指标；加强师资队伍建设和师德师风教育，提高教师准入门槛，并自2017年9月以来两次提高一线教师薪酬待遇和福利关爱；建立教职员工心理疏导与安抚机制；计划投资3500万元人民币，已完成投入2000万元升级安全监督管理系统，并设立总部中央监控室，配备了专职的监控专家；在董事会独立董事牵头下，联合外部独立机构、行业专家组成全国督查小组展开园所自查，并据此更新升级各项管理规章制度；公司还组织家长参与开放办学，开展家长助教等活动，欢迎来自社会和家长的监督等。

早报订户新闻，更多精彩等着您！