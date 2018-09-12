习近平会见安倍 称中日关系正步入正常轨道

中国国家主席习近平12日在符拉迪沃斯托克会见日本首相安倍晋三。

据澎湃新闻网报道，习近平指出，当前，国际形势正在发生深刻复杂变化，不稳定不确定因素增多。中日作为世界主要经济体和地区重要国家，应该共同担负起责任，为维护世界和地区和平稳定和发展繁荣发挥建设性作用。今年是中日和平友好条约缔结40周年。近一段时期，安倍首相和日本政府多次在对华关系上展现积极姿态。在双方共同努力下，中日关系正步入正常轨道，面临改善发展的重要机遇。新形势下，我们要继续相向而行，保持改善向好势头，推动中日关系稳中有进，得到新的更大发展。

习近平强调，中日双方要始终恪守和遵循中日间四个政治文件，巩固政治基础，把握正确方向，建设性管控分歧，特别是日方要妥善处理好历史、台湾等敏感问题，积极营造良好气氛，不断扩大共同利益。我们欢迎日本继续积极参与中国改革开放进程，实现共同发展繁荣。“一带一路”倡议为中日深化互利合作提供了新平台和试验田。

另外，安倍表示，日本长期以来致力于参与中国改革开放进程，中国的发展也为日本带来积极和重要影响。当前日中关系正回到正常轨道，双方合作空间进一步扩大。日本希望同中国建立更加紧密的关系，实现共同发展繁荣。日方愿作出积极努力，同中方加强高层交往，争取更多合作成果，加快推进日中关系改善和发展。为此，日方愿努力增进两国民间友好，妥善处理好敏感问题。在历史和台湾问题上，日方坚持在两国政治文件中确认的立场，这一点没有任何变化。日方重视中国在国际和地区事务中的重要作用，希望就事关地区和平稳定的重大问题同中方加强沟通和协调。

早报订户新闻，更多精彩等着您！