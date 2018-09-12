国台办驳岛内“台独”言行：任何图谋都不可能得逞

在12日的国台办例行新闻发布会上，针对台湾岛内近期“台独”言行，发言人安峰山表示，不管搞什么花样，都改变不了台湾是中国一部分的事实。我们决不容忍“台独”势力兴风作浪，任何“台独”图谋都不可能得逞。

据中新网报道，有记者就陈水扁日前在接受日本媒体访问时称，台湾面对大陆的强大压力，应早日公投，表示台湾“不想成为中国的一部分”提问，安峰山回应称，两岸同属一个中国，台湾是中国不可分割的一部分，这一历史和法理事实不容置疑，也绝不容许改变。陈水扁其人在台上时因为一意孤行走“台独”邪路，最终落得身败名裂，被迫坦诚“‘台独’做不到就是做不到”，现在却又鼓动民进党当局“明知不可为而为之”，真是荒谬可笑。

在回应台湾“独派”团体“喜乐岛联盟”日前举办记者会，主张通过公投将“中华民国”改为“台湾”，并称将于10月20日聚集10万民众游行时，安峰山强调，祖国的每一寸领土都绝对不能也绝对不可能从中国分割出去。我们决不容忍“台独”势力兴风作浪，任何“台独”图谋都不可能得逞，“台独”只会给台湾同胞带来祸害，而不是喜乐。

另有记者问，台湾行政部门负责人赖清德日前宣称，要在明年确立政策，推动英语成为台湾的第二“官方语言”，使台湾成为所谓“双语国家”，请问对此有何评论？

安峰山指出，民进党当局现在在岛内所推行的各项政策，不管搞什么花样，都改变不了台湾是中国一部分的事实，也阻挡不了祖国统一的进程。

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